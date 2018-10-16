22:16 16 октября | Хоккей — КХЛ

"Слован" обыграл "Адмирал"

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"Слован" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Матуш Сукель

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Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Угольников - 3 (Таталин, Черников), 3:54 - 0:1. Мерескин - 2 (бол., Глазачев, Мищенко), 8:18 - 0:2. Тэйфф - 5 (Вирта, Ржепик), 17:18 - 1:2. Черников - 4, 33:29 - 1:3. Серсен - 4 (бол., Червены, Тэйфф), 35:11 - 2:3. Желина - 3 (Тэйфф, Червены), 46:46 - 3:3. Сукель - 5 (Рау, Лишка), 47:07 - 4:3.

Вратари: Чильяк - Красоткин (59:30).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 30 (12+10+8) - 29 (12+11+6).

Судьи: Морозов, Сергеев.

16 октября. Братислава. "Словнафт-Арена".

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