Скривенс, Гончаров, Юньков и Коротков покидают "Салават"

Как стало известно "СЭ", "Салават Юлаев" не будет подписывать новые контракты с четырьмя игроками: вратарем Беном Скривенсом, защитником Максимом Гончаровым, нападающими Михаилом Юньковым и Евгением Коротковым.

Для 31-летнего канадца Скривенса прошедший сезон стал первым в уфимской команде. 28-летний россиянин Гончаров выступал за "Салават" с 2015 года. 32-летний россиянин Юньков текущий сезон начинал в "Сочи". 30-летний россиянин Коротков провел в уфимской команде два сезона.