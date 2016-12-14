СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске

СКА отправился в Новогорск на тренировочный сбор в преддверии Кубка Первого канала, сообщается на официальном сайте команды. В Подмосковье армейцы будут тренироваться до 18 декабря, после чего вернутся в Санкт-Петербург.

17 декабря СКА проведет контрольный матч с молодежной сборной России. Напомним, что на сбор не поехали девять игроков системы клуба, вызванные в сборные – на Кубке Первого канала в составе российской национальной команды сыграют Игорь Шестеркин, Антон Белов, Егор Яковлев, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов, а Егор Рыков и Михаил Мальцев проходят подготовку к чемпионату мира в составе молодежной сборной России.