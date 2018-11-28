СКА разгромил "Витязь" в Подольске

Петербуржский СКА одержл на выезде крупную победу над "Витязем" - 6:0. Голами отметились Виктор Тихонов, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко и Алексей Бывальцев. У Барабанова к тому же три результативные передачи.

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"Витязь" (Подольск) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: В. Тихонов - 5 (Плотников, Зубарев), 10:10 - 0:1. Дацюк - 6 (Белов, Плотников), 14:09 - 0:2. Плотников - 7 (бол., Барабанов, Кузьменко), 25:14 - 0:3. Барабанов - 10 (бол.), 32:36 - 0:4. Кузьменко - 5 (Барабанов), 39:05 - 0:5. Бывальцев - 2 (Барабанов, Кузьменко), 57:09 - 0:6.

Вратари: Сапрыкин - Хелльберг.

Штраф: 18 - 16.

Броски: 21 (8+5+8) - 44 (15+20+9).

Судьи: Гусев, Франо.

28 ноября. Подольск. ЛД "Витязь". 4967 зрителей.

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