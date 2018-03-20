СКА потерял Рундблада до начала апреля из-за травмы

Защитник СКА Давид Рундблад выбыл из строя из-за травмы до начала апреля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Подробности повреждения 27-летнего игрока не сообщаются.

Швед точно пропустит оставшиеся матчи 1/2 финала Западной конференции против "Локомотива", в противостоянии до четырех побед петербургский клуб ведет в серии 2-1. Рундблад провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и записал на свой счет 11 (2+9) очков при показателе полезности "-23".