20:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам

0
0
0
1

Шайба Ильи Ковальчука в ворота "Йокерита" стала для питерского клуба 216-й в этом регулярном чемпионате. Таким образом, СКА побил рекорд КХЛ, ранее принадлежавший "Салавату Юлаеву". Отметим, что если хоккеисты из Санкт-Петербурга будут придерживаться нынешнего графика результативности, то они смогут преодолеть отметку в 250 шайб. (Алексей МОРОЗ)

Клубы КХЛ, забросившие наибольшее количество шайб в регулярном сезоне

Команда

Сезон

Шайбы

Игры

СКА*

2016/17

216

51

Салават Юлаев

2009/10

215

56

Салават Юлаев

2010/11

210

54

СКА

2014/15

210

60

ЦСКА

2014/15

207

60

СКА

2011/12

205

54

Салават Юлаев

2008/09

203

56

Локомотив

2010/11

202

54

* Сезон продолжается

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Урфин Джюс

Ура! Пал второй рекорд! Первый был по зарплатам..

20:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ