СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам

Шайба Ильи Ковальчука в ворота "Йокерита" стала для питерского клуба 216-й в этом регулярном чемпионате. Таким образом, СКА побил рекорд КХЛ, ранее принадлежавший "Салавату Юлаеву". Отметим, что если хоккеисты из Санкт-Петербурга будут придерживаться нынешнего графика результативности, то они смогут преодолеть отметку в 250 шайб. (Алексей МОРОЗ)

Клубы КХЛ, забросившие наибольшее количество шайб в регулярном сезоне

Команда Сезон Шайбы Игры СКА* 2016/17 216 51 Салават Юлаев 2009/10 215 56 Салават Юлаев 2010/11 210 54 СКА 2014/15 210 60 ЦСКА 2014/15 207 60 СКА 2011/12 205 54 Салават Юлаев 2008/09 203 56 Локомотив 2010/11 202 54

* Сезон продолжается