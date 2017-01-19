СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам

Шайба Ильи Ковальчука в ворота "Йокерита" стала для питерского клуба 216-й в этом регулярном чемпионате. Таким образом, СКА побил рекорд КХЛ, ранее принадлежавший "Салавату Юлаеву". Отметим, что если хоккеисты из Санкт-Петербурга будут придерживаться нынешнего графика результативности, то они смогут преодолеть отметку в 250 шайб. (Алексей МОРОЗ)
Клубы КХЛ, забросившие наибольшее количество шайб в регулярном сезоне
|
Команда
|
Сезон
|
Шайбы
|
Игры
|
СКА*
|
2016/17
|
216
|
51
|
Салават Юлаев
|
2009/10
|
215
|
56
|
Салават Юлаев
|
2010/11
|
210
|
54
|
СКА
|
2014/15
|
210
|
60
|
ЦСКА
|
2014/15
|
207
|
60
|
СКА
|
2011/12
|
205
|
54
|
Салават Юлаев
|
2008/09
|
203
|
56
|
Локомотив
|
2010/11
|
202
|
54
* Сезон продолжается
Урфин Джюс
Ура! Пал второй рекорд! Первый был по зарплатам..
20:30