СКА победил "Витязь" в первом матче серии плей-офф

СКА на своем льду нанес поражение "Витязю" (3:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. По шайбе у армейцев забросили Антон Белов, Никита Гусев и Евгений Дадонов. У гостей отличился Алексей Макеев. СКА повел в серии, следующий поединок состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/8 финала
Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Белов - 1 (бол., Дадонов, Шипачев), 19:41 - 1:0. Макеев - 1 (Никулин), 29:01 - 1:1. Гусев - 1 (бол.), 33:29 - 2:1. Дадонов - 1, 40:27 - 3:1.
Вратари: Коскинен - Сятери (57:37 - 57:59, 58:07 - 58:36, 58:41).
Штраф: 8 - 22.
Броски: 40 (13+15+12) - 23 (7+7+9).
Судьи: Белов, Наумов.
21 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 1-0.
васятка
Тяжеловато игра далась.Надеюсь дальше будут наращивать.
22:01