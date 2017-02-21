СКА победил "Витязь" в первом матче серии плей-офф

СКА на своем льду нанес поражение "Витязю" (3:1) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. По шайбе у армейцев забросили Антон Белов, Никита Гусев и Евгений Дадонов. У гостей отличился Алексей Макеев. СКА повел в серии, следующий поединок состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/8 финала

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Белов - 1 (бол., Дадонов, Шипачев), 19:41 - 1:0. Макеев - 1 (Никулин), 29:01 - 1:1. Гусев - 1 (бол.), 33:29 - 2:1. Дадонов - 1, 40:27 - 3:1.

Вратари: Коскинен - Сятери (57:37 - 57:59, 58:07 - 58:36, 58:41).

Штраф: 8 - 22.

Броски: 40 (13+15+12) - 23 (7+7+9).

Судьи: Белов, Наумов.

21 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-0.

Трансляция матча СКА - "Витязь"