СКА обыграл "Спартак"

СКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Заброшенными шайбами в составе петербуржцев отметились нападающие Никита Гусев и Сергей Плотников. У москвичей отличился форвард Глеб Шашков.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шашков - 1 (Кутейкин, Цыплаков), 2:26 - 0:1. Гусев - 4 (Дацюк), 30:21 - 1:1. Плотников - 1 (Токранов), 32:02 - 2:1.

Вратари: Хелльберг - Гудачек (58:18).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (8+12+7) - 19 (8+5+6).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

14 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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