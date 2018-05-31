СКА объявил о расставании со Знарком и Витолиньшем

Главный тренер Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов покидают СКА, сообщает официальный сайт клуба. Ранее со Знарком и Витолиньшем в официальном письме попрощалась ФХР, поблагодарив их за работу со сборной России.

За два сезона вместе с петербургским клубом специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента.

- Клуб благодарит Олега Знарка, Харийса Витолиньша и Владимира Федосова за плодотворную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Олег Знарок, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов покидают СКА. Благодарим специалистов за плодотворную работу и достижения за два сезона в Петербурге!

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