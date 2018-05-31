23:46 31 мая | Хоккей — КХЛ

СКА объявил о расставании со Знарком и Витолиньшем


Главный тренер Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов покидают СКА, сообщает официальный сайт клуба. Ранее со Знарком и Витолиньшем в официальном письме попрощалась ФХР, поблагодарив их за работу со сборной России.

За два сезона вместе с петербургским клубом специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента.

- Клуб благодарит Олега Знарка, Харийса Витолиньша и Владимира Федосова за плодотворную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Все о КХЛ

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/oliegh-znarok-khariis-vitolin-sh-i-vladimir-fiedosov-pokidaiut-ska/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!