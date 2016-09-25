19:19 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА дома победил "Амур"

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СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Амур" – 4:1. Питерский клуб одержал пятую победу в последних шести играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Амур" (Хабаровск) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Широков – 6 (Хохлачев, Прохоркин), 16:02 – 1:0. Белов – 3 (бол., Барабанов), 28:54 – 2:0. Гусев – 7 (Барабанов, Коскиранта), 35:17 – 3:0. Капустин – 5 (бол., Атюшов, Литовченко), 47:05 – 3:1. Коскиранта – 2 (Барабанов, Гусев), 51:32 – 4:1.

Вратари: Шестеркин – Метсола.

Штраф: 14 – 14.

Броски: 27 (12+8+7) – 26 (7+9+10).

Судьи: Соин, Фатеев.

25 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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