СКА дома победил "Амур"

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Амур" – 4:1. Питерский клуб одержал пятую победу в последних шести играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – "Амур" (Хабаровск) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Широков – 6 (Хохлачев, Прохоркин), 16:02 – 1:0. Белов – 3 (бол., Барабанов), 28:54 – 2:0. Гусев – 7 (Барабанов, Коскиранта), 35:17 – 3:0. Капустин – 5 (бол., Атюшов, Литовченко), 47:05 – 3:1. Коскиранта – 2 (Барабанов, Гусев), 51:32 – 4:1.
Вратари: Шестеркин – Метсола.
Штраф: 14 – 14.
Броски: 27 (12+8+7) – 26 (7+9+10).
Судьи: Соин, Фатеев.
25 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.