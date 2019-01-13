СКА дома обыграл "Витязь"

СКА выиграл у "Витязя" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев. У гостей гол в активе Алексея Макеева.

СКА набрал 78 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Витязя" 50 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск) - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Плотников - 13 (Зуб), 3:54 - 1:0. Прохоркин - 18 (Гусев, Рундблад), 5:04 - 2:0. Макеев - 10 (Рендулич, Никулин), 8:01 - 2:1. Гусев - 14 (Якупов), 55:42 - 3:1.

Вратари: Хелльберг - Самонов.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 32 (16+9+7) - 10 (3+3+4).

Судьи: Морозов, Овчинников.

13 января. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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