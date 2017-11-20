"Сибирь" забросила "Барысу" четыре безответные шайбы

"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Барыс" (4:0). В составе хозяев отличились Степан Санников, Игорь Левицкий, Николай Демидов и Йонас Энлунд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Барыс" (Астана) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Санников - 3 (буллит), 32:18 - 1:0. Левицкий - 4 (бол., Ермаков), 39:37 - 2:0. Демидов - 2 (бол., Наумов), 52:24 - 3:0. Энлунд - 4, 56:47 - 4:0.

Вратари: Красиков - Карлссон.

Штраф: 11 - 52.

Броски: 28 (9+12+7) - 27 (5+8+14).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

20 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".