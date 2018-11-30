"Сибирь" разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым

Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Бодров пришел в стан сибиряков по ходу прошлого сезона из уфимского "Салавата Юлаева". В текущем регулярном чемпионате он провел 19 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативных передачи при показателе полезности "-6" и среднем игровом времени 12 минут 56 секунд. Помимо "Сибири" и "Салавата" Бодров известен своими выступлениями за родную "Ладу", "Ак Барс", "Атлант" и "Спартак".