"Сибирь" победила "Адмирал" благодаря дублю Брюле

"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дублем отметился форвард Жильбер Брюле.

"Сибирь" набрала 25 очков и расположилась на 11-й строчке на Востоке. "Адмирал" с 20 баллами занимает последнее место.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: А. Стрельцов - 3 (бол., Угольников, В. Стрельцов), 4:14 - 0:1. Пешехонов - 3 (Логинов), 11:43 - 1:1. Брюле - 3 (Логинов, Алексеев), 17:26 - 2:1. Брюле - 4 (бол., Логинов, Пелтола), 26:57 - 3:1.

Вратари: Красиков - Серебряков (Красоткин, 26:57).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 27 (13+8+6) - 27 (9+9+9).

Судьи: Васильев, Кулев.

3 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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