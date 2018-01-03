"Сибирь" по буллитам победила "Амур" в Хабаровске

"Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам победила "Амур" - 3:2. Дубль в составе хозяев оформил Томаш Зогорна. Победный буллит реализовал Вячеслав Основин.

У "Амура" прервалась серия из четырех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зогорна - 9 (бол., Рассказов, Горшков), 5:47 - 1:0. Энлунд - 6 (бол., Закриссон, Бергстрем), 10:06 - 1:1. Зогорна - 10 (Пикар), 54:02 - 2:1. Тичар - 2 (Санников, Шаров), 54:41 - 2:2.

Победный буллит: Основин.

Вратари: Метсола (Аликин, 65:00) - Красиков.

Штраф: 8 - 22.

Броски: 44 (19+13+11+1) - 25 (8+7+6+4).

Судьи: Гашилов, Франо.

3 января. Хабаровск. "Платинум Арена".