"Сибирь" обыграла "Сочи" в домашнем матче

"Сибирь" победила "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. Победную шайбу забросил защитник Максим Игнатович.

"Сибирь" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 40 очков. "Сочи" с 51 баллом располагается на 7-й строчке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Сочи" (Сочи) - 5:4 (3:3, 1:1, 1:0)

Голы: Архипов - 6, 5:44 - 0:1. Саюстов - 8, 11:55 - 1:1. Принс - 3 (Брюле), 12:09 - 2:1. О`Делл - 19 (бол., Пайгин, Росен), 15:38 - 2:2. Йокипакка - 9 (Ю. Александров), 19:20 - 2:3. Савченко - 2, 19:46 - 3:3. Бакош - 2 (Коллинс), 24:46 - 3:4. Пелтола - 6 (бол., Брюле), 38:53 - 4:4. Игнатович - 1, 51:12 - 5:4.

Вратари: Тэйлор - Шикин.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 22 (8+7+7) - 38 (11+16+11).

Судьи: Букин, Сидоренко.

15 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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