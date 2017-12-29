"Сибирь" обыграла "Ак Барс" и одержала третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" одержала победу над "Ак Барсом" – 4:1. В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Вячеслав Основин, Николай Демидов, Александр Бергстрем, Йонас Энлунд. Единственный гол казанцев забил Данис Зарипов.

Отметим, что данная победа стала для подопечных Владимира Юрзинова-младшего третьей подряд. В свою очередь "Ак Барс" проиграл в третий раз в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Ак Барс" (Казань) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Основин - 11 (бол., Тичар), 17:32 - 1:0. Демидов - 3 (бол., Закриссон, Алексеев), 18:23 - 2:0. Зарипов - 3 (бол., Азеведо), 27:38 - 2:1. Бергстрем - 19 (Игнатович, Закриссон), 44:30 - 3:1. Энлунд - 5 (Ермаков), 55:12 - 4:1.

Вратари: Красиков - Шарыченков.

Штраф: 8 - 34.

Броски: 32 (12+10+10) - 27 (5+5+17).

Судьи: Беляев, Кислов.

29 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Турнирная таблица - здесь