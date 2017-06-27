Шевченко: "Календарь КХЛ – унижение всего российского хоккея"

Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайн-конференции на YouTube –канале "СЭ" ответил на главные хоккейные вопросы недели.
Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайн-конференции на YouTube –канале "СЭ" ответил на главные хоккейные вопросы недели.
AlexCS4
Текстовку добавить не судьба? Я про эту Шевченку и раньше не знал, я теперь и знать не хочу.
19:34
Thomas_Boy_
У нас на селе видео-то даже цветное, ага. А текстовку нам не надо. Неграмотные мы.
19:17
Сруль Наумович Опёздолов
Ну как мне в деревне смотреть видео? Текстовку давайте...
18:34