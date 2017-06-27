18:07 | Хоккей — КХЛ

Шевченко: "Календарь КХЛ – унижение всего российского хоккея"

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Корреспондент отдела хоккея Алексей Шевченко во время онлайн-конференции на YouTube –канале "СЭ" ответил на главные хоккейные вопросы недели.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AlexCS4

Текстовку добавить не судьба? Я про эту Шевченку и раньше не знал, я теперь и знать не хочу.

19:34

Thomas_Boy_

У нас на селе видео-то даже цветное, ага. А текстовку нам не надо. Неграмотные мы.

19:17

Сруль Наумович Опёздолов

Ну как мне в деревне смотреть видео? Текстовку давайте...

18:34