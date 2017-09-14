Шайба Умарка принесла "Салавату" победу над "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" на своем льду одолел "Торпедо" – 2:1. Решающей стала шайба, заброшенная Линусом Умарком. Для уфимцев победа стала третьей подряд.

"Салават" поднялся на третье место в таблице Восточной конференции. Нижегородцы, потерпев первое поражение в последних четырех встречах, опустились на пятую строчку на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)