Шайба Чичу принесла "Словану" победу над "Йокеритом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" на своем льду одолел "Йокерит" – 2:1. Решающая шайба на счету Джонатана Чичу. Для его команды победа стала первой в последних трех играх.

"Йокерит" же уступил впервые за последние четыре матчах, но сохраняет за собой восьмое место в таблице Западной конференции. Клуб из Братиславы идет 12-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Смоленяк - 1 (Чичу), 11:46 - 1:0. Хухтала - 6 (бол., Яакола, Пильстрем), 29:42 - 1:1. Чичу - 8 (бол.), 57:32 - 2:1.

Вратари: Браст - Запольски (58:21).

Штраф: 18 - 26.

Броски: 28 (12+10+6) - 40 (12+15+13).

Судьи: Гофман, Гусев.

15 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).