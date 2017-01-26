"Северсталь" примет решение относительно тренера Гулявцева после сезона

Директор "Северстали" Алексей Кознев подчеркнул, что решение относительно продолжения сотрудничества с главным тренером Александром Гулявцевым будет принято после завершения сезона.

Череповчане занимают 12-е место в Западной конференции, в пятницу клуб может официально потерять шансы на выход в плей-офф. Гулявцев, ранее не работавший в КХЛ, подписал однолетний контракт с клубом в апреле прошлого года.

- Решений относительно Гулявцева, относительно позиции главного тренера нет. Все итоги подводить, все решения принимать будем после сезона, - приводит "Р-Спорт" слова Кознева. - То же можно сказать и о продлениях контрактов с игроками, работа идет, но озвучивать пока что-либо рано.

Сложно ли будет удержать в команде лучшего бомбардира последних трех сезонов Дмитрия Кагарлицкого? Думаю, вы сами прекрасно понимаете, после сезона он становится неограниченно свободным агентом.