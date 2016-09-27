"Северсталь" одержала третью победу подряд

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Амур" – 2:1. Для клуба из Череповца эта победа стала третьей подряд и четвертой в нынешнем сезоне. "Амур" потерпел второе поражения кряду после серии из четырех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бывальцев – 2 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 4:15 – 0:1. Монс – 3 (Орлов), 8:08 – 1:1. Трунев – 3, 50:52 – 2:1.

Вратари: Коварж – Метсола (58:58).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 27 (10+10+7) – 21 (8+9+4).

Судьи: Акузовский, Рогачев.

27 сентября. Череповец. Ледовый дворец.