"Северсталь" обыграла "Куньлунь", Масур оформил дубль

"Северсталь" дома обыграла "Куньлунь" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Адам Масур, у гостей 3 (2+1) балла за результативность на счету Брандона Дефасио.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4 (0:0, 2:1, 3:3)

Голы: Мазур - 1 (Карлин, Кагарлицкий), 24:23 - 1:0. Дефацио - 4 (Блэкер), 32:54 - 1:1. Карлин - 1 (бол., Васильев, Мазур), 34:18 - 2:1. Кагарлицкий - 5 (Бумагин), 42:33 - 3:1. Костицын - 2 (Чипчура, Вольски), 45:09 - 3:2. Йип - 4 (Дефацио), 46:00 - 3:3. Евсеенков - 1 (бол., Кагарлицкий), 52:35 - 4:3. Мазур - 2 (бол., Васильев), 56:05 - 5:3. Дефацио - 5 (мен., Йип), 57:30 - 5:4.

Вратари: Гудачек - Хелльберг (Кархунен, 42:33, 58:04).

Штраф: 12 - 42.

Броски: 39 (11+19+9) - 23 (4+8+11).

Судьи: Беляев, Цыплаков.

21 сентября. Череповец. Ледовый дворец.