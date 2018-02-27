21:56 27 февраля | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" обыграла ЦСКА, забросив четыре шайбы

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ЦСКА на своей площадке уступил "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:4. В составе армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов. У гостей отличились Матей Странски, Александр Мерескин и Юрий Трубачев, сделавший дубль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Северсталь" (Череповец) - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Шалунов - 18 (Пашнин, Шумаков), 7:00 - 1:0. Странски - 8 (бол., Трубачев, Вовченко), 21:42 - 1:1. Трубачев - 8 (Вишневский, Гераськин), 30:36 - 1:2. Трубачев - 9 (Вовченко, Гераськин), 56:30 - 1:3. Мерескин - 3 (Рыбин), 57:19 - 1:4.

Вратари: Юханссон - Гудачек.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (12+6+13) - 21 (7+11+3).

Судьи: Наумов, Раводин.

27 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Юмнов

Не сомневался в результате. Как же, Спартаку подгадить для ЦСКА - святое дело! --

02:46

Болельщик Шексны

Вот уж не ожидал от Севы... Теперь в матче Спам-Динамо, точно договорняка не будет... Им нужно будет биться, до последнего иначе кто-то отсеится

00:08

Долго наблюдал за идиотами на эт

Вперётттт! в ПО!

22:20 27 февраля

mishel1983

Ай молодцы!Ждём победы над СКой!Вперёд,Че!

22:12 27 февраля

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