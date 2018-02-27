"Северсталь" обыграла ЦСКА, забросив четыре шайбы

ЦСКА на своей площадке уступил "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:4. В составе армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов. У гостей отличились Матей Странски, Александр Мерескин и Юрий Трубачев, сделавший дубль.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Северсталь" (Череповец) - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Шалунов - 18 (Пашнин, Шумаков), 7:00 - 1:0. Странски - 8 (бол., Трубачев, Вовченко), 21:42 - 1:1. Трубачев - 8 (Вишневский, Гераськин), 30:36 - 1:2. Трубачев - 9 (Вовченко, Гераськин), 56:30 - 1:3. Мерескин - 3 (Рыбин), 57:19 - 1:4.
Вратари: Юханссон - Гудачек.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 31 (12+6+13) - 21 (7+11+3).
Судьи: Наумов, Раводин.
27 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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Юмнов
Не сомневался в результате. Как же, Спартаку подгадить для ЦСКА - святое дело! --
02:46
Болельщик Шексны
Вот уж не ожидал от Севы... Теперь в матче Спам-Динамо, точно договорняка не будет... Им нужно будет биться, до последнего иначе кто-то отсеится
00:08
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вперётттт! в ПО!
22:20 27 февраля
mishel1983
Ай молодцы!Ждём победы над СКой!Вперёд,Че!
22:12 27 февраля