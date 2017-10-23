Сергей Зубов: "Сочи" провел безобразный второй период"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Ладой" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру Константина Барулина в концовке встречи. Также специалист заявил, что его команде помогла удача в овертайме.

– Безобразный второй период, - цитирует официальный сайт "Сочи" Зубова. - Мы решили, что будем играть в другой хоккей. Позволили сопернику провести очень много контратак, и сами сбили игру. В принципе, в первом периоде сыграли так, как мы хотели. Конечно, Костя сегодня выручил нас, особенно в конце. Сегодня удача повернулась к нам лицом в овертайме.