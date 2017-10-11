Сергей Зубов: "СКА - хороший раздражитель"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ) поблагодарил соперника за игру. Специалист также добавил, что его команда заслужила победу.

– Спасибо СКА за хорошую игру – сказал Зубов. – Это хороший раздражитель. Ребята были собраны, бились, старались. Заслужили эти два очка.

– Вы были главным тренером СКА. Это как-то помогло сегодня?

– Давайте вопросы по игре.

– Как вам атмосфера Ледового?

– Отлично! Все великолепно.

– Зачем брали овертайм за 1:11 до сирены? Собирались снимать вратаря и добывать победу в основное время?

– Просто дал ребятам отдохнуть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)