Сергей Зубов: "Конечно, мы рады сегодняшнему результату"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (5:2) отметил удачную игру в большинстве. По его словам, по содержанию игры есть вопросы.

– Конечно, мы рады сегодняшнему результату. В этой ситуации очки важны против любого соперника, – цитирует Зубова официальный сайт "Сочи". – По игре отмечу большинство. Оно хромало, мы за предыдущие 10 игр забили один гол, но сегодня хорошо сработали. Мы пытались контролировать ход встречи. Были моменты, где допускали ошибки. Здесь нам нужно дорабатывать. По содержанию игры все равно есть моменты, где мы можем быть лучше, и мы должны быть лучше.