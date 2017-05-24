Сергей Зиновьев: "В "Кузне" надеются, что здравый смысл восторжествует"

Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Сергей Зиновьев заявил, что лига не дала клубу достаточно времени на исправление своего положения. Сегодня стало известно, что "Кузня" исключена из числа участников КХЛ.

– Мы знаем, что до лиги доходит не очень правдивая информация, – сказал Зиновьев. – При этом во главу угла ставятся какие-то рейтинги, а не развитие хоккея. Мы выправляли ситуацию, но нам не дали времени.

Высшая лига – не турнир сильнейших, так что я не знаю, что будет с финансированием. Клуб должен продолжить существование, но пока не знаю в какой лиге. Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует. (Игорь ЕРОНКО)

Сергей Зиновьев: "КХЛ совершила проступок. Исключение "Кузни" неправомерно" //

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