Сергей Светлов: "Допустили ошибки из-за усталости"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (3:5) отметил, что поражение связано с рядом ошибок, допущенных игроками из-за усталости.

– Мы сегодня допустили лишние ошибки, которые соперник реализовал очень уверенно, – приводятся слова Светлова на официальном сайте "Адмирала". – Игра сегодня была немного не такая, как мы ожидали. Все-таки есть усталость, она понемногу накапливается, ошибки из-за нее и появляются. Но должен отдать ребятам должное – до конца боролись, игра была напряженная до последних минут.

Жалко, что пропустили пятый гол в пустые ворота, лучше бы сами четвертый забили. Тем не менее, игра была нормальная, к ребятам больших претензий нет. Ошибки есть, но мы работаем, чтобы их не было. Будем готовиться к следующим играм.