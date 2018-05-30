Сергей Сошников: "О возможном закрытии "Адмирала" говорили недовольные переменами люди"

Генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Сергей Сошников рассказал, что слухи о возможном расформировании клуба были необоснованными и распускались недовольными переменами людьми, сообщает VL.ru.

– О возможном закрытии говорили недовольные переменами люди, они высказывались так, дабы показать обывателям, что с ними в клубе все было хорошо, а без них произойдет катастрофа. Провала в связи со сменой руководства не случилось, и "дилетанты" все сделали как надо и даже деньги сохранили для клуба.

Смена в руководстве "Адмирала" произошла в декабре 2017 года. Президентом клуба стал Заирбек Юсупов, а гендиректором – Сошников.

В прошедшем сезоне "Адмирал" занял 11 место в регулярном чемпионате Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.