19:29 | Хоккей — КХЛ

Сергей Сошников: "О возможном закрытии "Адмирала" говорили недовольные переменами люди"


Генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Сергей Сошников рассказал, что слухи о возможном расформировании клуба были необоснованными и распускались недовольными переменами людьми, сообщает VL.ru.  

– О возможном закрытии говорили недовольные переменами люди, они высказывались так, дабы показать обывателям, что с ними в клубе все было хорошо, а без них произойдет катастрофа. Провала в связи со сменой руководства не случилось, и "дилетанты" все сделали как надо и даже деньги сохранили для клуба.

Смена в руководстве "Адмирала" произошла в декабре 2017 года. Президентом клуба стал Заирбек Юсупов, а гендиректором – Сошников.

В прошедшем сезоне "Адмирал" занял 11 место в регулярном чемпионате Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

Дополнительная информация

https://www.newsvl.ru/sport/2018/05/30/170720/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!