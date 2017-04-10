Сергей Широков: "СКА должен был забивать еще в первом периоде"

Нападающий СКА Сергей Широков после поражения во втором матче финала Кубка Гагарина от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 1-1) отметил, что питерцам стоит внимательнее относится к своим моментам, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Первый период показал истинное соотношение сил, или "Магнитка" просто оказалась не готова к вашей активной игре в атаке?

– Мы должны были в первом периоде еще забивать. И уже было бы проще играть. Надо просто использовать свои моменты. Такой вот результат получился.

– Победитель второго матча финала неизменно выигрывает серию. Не боитесь, что эта традиция продолжится?

– Я не знаю. Я первый раз играю в финале.

– Победный гол "Магнитка" забила в меньшинстве.

– Сыграла игра в неравных составах свою роль. Должны были забивать в большинстве, были у нас хорошие моменты. Но где-то удача, где-то в штангу попали. Будем готовиться дальше. Знаем, в чем нам нужно добавлять, знаем, где ошибались.

– 1-1 в серии – справедливый итог двух матчей?

– Сложно сказать, потому что во втором матче мы играли лучше, чем в первом. И могли победить, повести 2-0, но так получилось. Впереди у нас тяжелые матчи дома, которые мы должны выигрывать.

– Эксперты говорят, что чем длиннее серия – тем тяжелее будет "Магнитке" из-за большого количества возрастных игроков. Как "Металлург" функционально – на одном уровне с вами?

– Мы на это не обращаем внимания. На это больше внимания обращают тренеры и говорят, какие коррективы нужно внести. И отсюда будем действовать так, как нам говорят. Если скажут больше забрасывать шайбу за спины защитников – так и будем делать. Все будем делать для победы.

– После двух удалений до конца игры в первом матче вам говорили о дисциплине?

– Да нет, играли как играли. Это финал, эмоции, ничего в этом нет страшного.

– А забрасывать шайбу вас просят? "Магнитка"-то играет в откат.

– Играем по ситуации. Главное – привезти шайбу в зону, держать ее, создавать моменты, идти на пятак и добивать. Потому что много отскоков от вратаря. Мы должны лучше играть на чужом пятаке.

– Насколько велика заслуга Кошечкина в победе "Магнитки"?

– Наверное, лучше сказать… Он выручал, конечно, но мы не реализовали свои моменты. Которые у нас были. Отсюда такой результат. Если б забили в большинстве в первом периоде один-два гола – сегодня тоже бы выиграли.