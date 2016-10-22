21:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Орешкин: "Начали потихоньку выходить из небольшой ямы"

0
0
0

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Югрой" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам настанвика, подопечные стали выходить из ямы.

– Хоккей складывается из ошибок и из правильно поставленной задачи, – цитирует Орешкина официальный сайт "Югры". – Сегодняшнюю задачу ребята выполнили. Мы начали потихоньку выходить из небольшой ямы. Еще раз спасибо команде за понимание. Они сегодня старались и бились. В целом, взяли четыре очка, правда, хотелось больше.

 

Дополнительная информация

http://www.ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1703

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ