Сергей Калинин: "Организация быта игроков в СКА сравнима с уровнем клубов НХЛ"

Нападающий СКА Сергей Калинин подчеркнул, что организация быта игроков невских армейцев сравнима, а в некоторых моментах даже лучше уровня НХЛ. В начале июля форвард, ранее выступавший в составе "Нью-Джерси" и "Торонто", подписал трехлетний контракт с петербуржцами, которые выкупили права на него у "Авангарда".

- Выкуп прав СКА у "Авангарда" не стал для меня неожиданностью. Еще год назад со мной разговаривали, но я хотел еще поиграть в НХЛ, - приводит ТАСС слова Калинина. - Большую часть команды я знал ранее, с остальными тоже уже хорошо общаюсь - все на одной волне, прошли вместе сборы.

В плане организации в СКА все сделано отлично, в некоторых моментах даже лучше, чем в командах НХЛ. На тренировках я играю в тройке с Кетовым и Каблуковым. Пытаемся найти взаимопонимание, это должно прийти со временем. Но в большей части моментов мы друг друга понимаем.