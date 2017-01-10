Сергей Гусев: "Моисеев был самым жестким, а Белоусов - мягким и пушистым"

Защитник "Югры" Сергей Гусев, минувшим летом перебравшийся в стан ханты-мансийского клуба из "Авангарда", отметил, что самым жестким тренером за время его карьеры был Юрий Моисеев. По словам 41-летнего игрока, наибольший вклад в его становление внес Сергей Михалев.

– С тренерами мне вообще повезло, – приводит официальный сайт КХЛ слова Гусева. – Асташов Александр Сергеевич, Моисеев Юрий Иванович, Михалев Сергей Михайлович, Белоусов Валерий Константинович, Борис Петрович Михайлов... Все они поучаствовали в становлении моей карьеры, особенно Михалев. Спасибо им за то, что помогли мне как хоккеисту встать на правильный путь. Конечно, здесь нельзя не отметить и моего первого тренера – Шумникова Сергея Константиновича.

Когда я начинал, у нас не было искусственного катка. Мы тренировались на улице, и даже там все коробки были заняты, на них занимались ребята постарше, и нам не доставалось льда. Сергей Константинович тогда проявил изобретательность: мы залили на парковке свой каток, поставили там лавочки, и таким образом у нас всегда был свободный лед.

– Кого из своих наставников назовете самым жестким?

– Юрия Моисеева, у него было жесткое отношение к хоккеистам. А еще он угадывал со всем, что бы ни делал. Это называется тренерская интуиция. Ее трудно описать словами, но она есть у всех великих тренеров.

– На кого из тренеров вы смотрели и понимали: да, я тоже хочу тренировать?

– Скорее всего, это Белоусов. Моисеев был жесткий и эмоциональный, а Белоусов – наоборот: с виду "мягкий и пушистый". Хотя, по сути, он точно так же шел к результату.