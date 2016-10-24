22:32 24 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Федоров: "Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к игре ЦСКА"

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Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что нападающий Валерий Ничушкин быстрее адаптируется к игре армейцев. 21-летний россиянин в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (5+6) очков.

– В общем и целом Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игре, быстрее, чем поначалу, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – Мы рады, что в каких-то моментах можем ему помочь. Молодец, что забивает в последних матчах, молодец, что выдержал физический накал той же драки с Артюхиным, которая, конечно, была выгодна совсем не ЦСКА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161024/1111277451.html

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