Сергей Федоров: "Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к игре ЦСКА"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что нападающий Валерий Ничушкин быстрее адаптируется к игре армейцев. 21-летний россиянин в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (5+6) очков.

– В общем и целом Ничушкин все быстрее и быстрее адаптируется к нашей игре, быстрее, чем поначалу, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – Мы рады, что в каких-то моментах можем ему помочь. Молодец, что забивает в последних матчах, молодец, что выдержал физический накал той же драки с Артюхиным, которая, конечно, была выгодна совсем не ЦСКА.