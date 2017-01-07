Сергей Бердников: "Решения судейского корпуса влияют на исход матчей "Кузни"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (0:3) отметил, что после каждой игры судейский корпус приносит команде извинения за неверно трактованные решения.

– Бьемся, стараемся, но когда пропускаем серийные голы буквально за минуту - просто нет слов, - цитриует пресс-служба новокузнецкого клуба Бердникова. - На тренировках отрабатываем позиционную игру и действия игроков обороны при возврате к своим воротам. Не сказал бы, что результат по игре. Домашнюю серию провели плохо, забили очень мало голов.

Что касается судейства: пусть штрафуют, пусть делают что угодно, но после каждой игры судейский корпус приносит нам извинения за неверно трактованные решения. Каждое удаление, которое дает нам судейская бригада, влияет на исход матча. Я считаю, что арбитры стали судить не так качественно. Это уже ни в какие ворота не лезет. Они у нас видят "рыбку", а потом извиняются: "Простите, рыбки не было", а мы проигрываем 0:1. Нужно все игры судить со стопроцентной отдачей, вне зависимости от положения команды в турнирной таблице.