Сергей Андронов: "От конкуренции в ЦСКА будет расти мастерство"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов считает, что ему есть куда расти в плане мастерства. Также хоккеист отметил, что каждому в команде нужно правильно отнестись к конкуренции и ротации.

– Вы дебютировали в этом году на чемпионате мира, стали уже полноценным игроком сборной, и теперь на вас будут смотреть по-другому. Как вы это все ощущаете психологически?

– Для меня ничего в плане психологии не поменяется, – сказал Андронов. – Есть куда расти, есть много целей, которых хочется добиться, и нужно каждый день доказывать. Ничего во мне не изменится. Буду так же работать каждый день.

– Как сами относитесь, как старожил команды, к тому, что, возможно, в команде будет ротация и какие-то матчи придется пропустить?

– Идет здоровая конкуренция. Если к ней правильно отнестись, все пойдет на пользу. Наоборот, от конкуренции будет расти мастерство.

– А вы уже чувствуете эту конкуренцию?

– У нас еще девять человек не играют! Конечно, чувствую. Надо будет каждый день выходить и доказывать, что ты достоин играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)