Сергей Андронов: "Если бы на СКА не собирались аншлаги..."

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от победы над СКА (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хороший матч, со СКА всегда приятно играть, народ пришел, – сказал Андронов. – Очень интересно. Если бы на такие игры не собирались бы аншлаги, то уже не знаю. Тогда вообще не понятно.

– Тяжело играть два дня подряд?

– Нормально. Больше психологически тяжело. Вчера был эмоциональный матч, поэтому в начале игры со СКА надо было из себя доставать.

– У ЦСКА в последнее время не получается в большинстве. Это единственное, что расстраивает?

– Да нет, нормально. Сейчас будет время – поработаем. Было время, когда все получалось. Ничего страшного. Все будет нормально.

– Как отнеслись к тому, что в сборную не позвали?

– Да всегда приятно и интересно в сборную приезжать. Хорошие матчи, хороший уровень. Но ничего – будем доказывать и работать.

– Но, наверное, это плановый невызов.

– Я, честно, не знаю. Вам виднее. Я отнесся так, что надо больше работать. (Игорь Еронко)​