Сандис Озолиньш: "У "Динамо" многое получалось, но против нас играли чемпионы"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3) отметил, что у команды получалась игра, но сказался класс соперника. По его словам, рижане допустили слишком много удалений.

- Пытались не давать сопернику много времени для создания моментов, прессинговали, играли активно, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Озолиньша. - Многое сначала у нас получалось, но против нас играла одна из лучших команд лиги – обладатели трофея прошлого года. И такое количество удалений мы не должны были с ней допускать.