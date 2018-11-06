Самый ценный игрок - Дацюк, лучший новичок - Михеев. ФХР назвала героев сезона

Федерация хоккея России вместе с "Лигой Ставок" вручила премии "Герои хоккея" по результатам выступления сборной России в сезоне-2017/18. Лауреатами стали:

Лучший снайпер: Кирилл Капризов (ЦСКА);

Лучший бомбардир: Никита Гусев (СКА);

Незаметный герой (голосовали игроки и тренеры сборной России): Константин Рогатин (сервисмен сборной России);

Лидер (голосовали игроки и тренеры сборной России): Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР);

Лучший новичок (определяют журналисты): Илья Михеев ("Авангард");

Джентльмен года (голосовали члены Зала славы хоккея): Александр Барабанов (СКА);

Самый ценный игрок (голосовали болельщики): Павел Дацюк (СКА).