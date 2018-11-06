Самый ценный игрок - Дацюк, лучший новичок - Михеев. ФХР назвала героев сезона

Федерация хоккея России вместе с "Лигой Ставок" вручила премии "Герои хоккея" по результатам выступления сборной России в сезоне-2017/18. Лауреатами стали:
Лучший снайпер: Кирилл Капризов (ЦСКА);
Лучший бомбардир: Никита Гусев (СКА);
Незаметный герой (голосовали игроки и тренеры сборной России): Константин Рогатин (сервисмен сборной России);
Лидер (голосовали игроки и тренеры сборной России): Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР);
Лучший новичок (определяют журналисты): Илья Михеев ("Авангард");
Джентльмен года (голосовали члены Зала славы хоккея): Александр Барабанов (СКА);
Самый ценный игрок (голосовали болельщики): Павел Дацюк (СКА).
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