Сами Леписто: "Победа "Локомотива" над СКА никак не вдохновляет "Йокерит" в серии с ЦСКА"

Защитник "Йокерита" Сами Леписто после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции против ЦСКА (2:0) отметил, что его команда сыграла лучше, чем в первой встрече. Хоккеист также добавил, что победа "Локомотива" над СКА (2:1) никак не вдохновляет "джокеров" в серии с московскими армейцами.

- Сегодня мы уже лучше играли, чем в первом матче, - цитирует "РИА Новости" Ляписто. - Но по-прежнему не удается забить. Не скажу, что вратарь ЦСКА Илья Сорокин показывает что-то из ряда вон, просто у них очень здорово организована игра в своей зоне. Нам удается создавать не так много моментов в атаке. Нет, победа "Локомотива" над СКА никак не вдохновляет нас, мы и без этого четко понимаем, что можем победить ЦСКА. Попробуем сделать это уже послезавтра.