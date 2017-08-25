Салминен продолжит карьеру в "Динамо"

Как стало известно "СЭ", московское "Динамо" пополнится нападающим Сакари Салминеном. Кроме того, бело-голубые не рассматривают вариант с Рихардом Гюнге, которого "Куньлунь" повторно выставил на драфт отказов.

В прошлом сезоне 29-летний финн выступал за "Йокерит". В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 на его счету 26 (6+20) очков. Ранее Салминен играл за "Торпедо", набрав в 114 играх за нижегородцев 95 (36+59) очков. Он станет четвертым легионером в составе бело-голубых.

Отметим, что "Динамо" продолжает поиск пятого легионера, чтобы усилить нападение. У команды есть шесть кандидатов, выступающих за рубежом.