"Салават Юлаев" в овертайме обыграл московское "Динамо"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2. Победный гол забил Антон Сергеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: А. Алексеев - 1 (Кагарлицкий, Шипачев), 34:06 - 1:0. Кагарлицкий - 1 (Шипачев), 37:46 - 2:0. Кемппайнен - 1 (бол., Хартикайнен, Умарк), 54:05 - 2:1. Бурдасов - 1 (бол., Кемппайнен), 58:06 - 2:2. Сергеев - 1 (Ткачев), 62:12 - 2:3.

Вратари: Еременко - Метсола.

Штраф: 22 - 4.

Броски: 18 (9+4+5+0) - 33 (7+14+11+1).

Судьи: Наумов, Фатеев.

2 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".