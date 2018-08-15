"Салават Юлаев" в овертайме обыграл "Авангард" на турнире в Челябинске

"Салават Юлаев" переиграл "Авангард" (3:2 ОТ) в матче предсезонного турнира Кубка губернатора Челябинской области. Победу уфимцам принесла шайба Петра Хохрякова в овертайме.

Кубок губернатора Челябинской области

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Березин - 2 (Меньшиков), 0:28 - 1:0. Бурдасов - 1, 11:24 - 1:1. Семенов - 1 (Пережогин), 36:27 - 2:1. Кемппайнен - 1 (бол., Ткачев, Арзамасцев), 45:40 - 2:2. Хохряков - 2, 62:53 - 2:3.

Вратари: Рамо - Метсола.

15 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.