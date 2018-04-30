"Салават Юлаев" продлил контракт с Федотовым

Голкипер Иван Федотов принял предложение "Салавата Юлаева"​ о продлении контракта. Как сообщает официальный сайт клуба, двусторонне соглашение рассчитано на два года.

В 2015 году Федотов был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ в 7 раунде. 21-летний вратарь провел 2 матча в КХЛ и отметился тридцатью сейвами. За два сезона ВХЛ в составе "Тороса" Федотов провел 34 матча, одержал 13 побед и потерпел девять поражений - коэффициент полезности составил 2,35, а процент отраженных бросков – 90,7. Также голкипер записал в свой актив две "сухих" игры.