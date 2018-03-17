"Салават Юлаев" победил "Трактор" и сравнял счет в серии плей-офф

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.

Отметим, что в этом матче свой шестой гол в этом плей-офф забросил 18-летний форвард "Трактора" Виталий Кравцов, также у челябинцев отличился Пол Щехура. У "Салавата" забивали Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов, победу уфимцам в овертайме принес гол Игоря Макарова.

КХЛ

Восточная конференция

1/2 финала

Второй матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кемппайнен - 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 - 1:0. Щехура - 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 - 1:1. Кравцов - 6 (Кручинин), 41:57 - 1:2. Логинов - 1, 52:01 - 2:2. Макаров - 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 - 3:2.

Вратари: Скривенс - Францоуз.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 47 (15+11+13+8) - 20 (2+6+6+6).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 марта. Уфа. "Уфа Арена". 8070 зрителей.

Счет в серии: 1-1