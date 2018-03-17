"Салават Юлаев" победил "Трактор" и сравнял счет в серии плей-офф

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.
Отметим, что в этом матче свой шестой гол в этом плей-офф забросил 18-летний форвард "Трактора" Виталий Кравцов, также у челябинцев отличился Пол Щехура. У "Салавата" забивали Йоонас Кемппайнен и Александр Логинов, победу уфимцам в овертайме принес гол Игоря Макарова.
КХЛ
Восточная конференция
1/2 финала
Второй матч
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кемппайнен - 4 (Хартикайнен, Умарк), 0:18 - 1:0. Щехура - 1 (Бэйлен, Гюнге), 28:50 - 1:1. Кравцов - 6 (Кручинин), 41:57 - 1:2. Логинов - 1, 52:01 - 2:2. Макаров - 1 (Умарк, Арзамасцев), 73:25 - 3:2.
Вратари: Скривенс - Францоуз.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 47 (15+11+13+8) - 20 (2+6+6+6).
Судьи: Белов, Кулаков.
17 марта. Уфа. "Уфа Арена". 8070 зрителей.
Счет в серии: 1-1
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Трактор
- Игорь Макаров (хоккей)
- Александр Логинов (хоккей)
- Пол Щехура
- Йоонас Кемппайнен
- Виталий Кравцов
Banro
В чем случайность победы СЮ? Бросков мало или атакующего хоккея недостаточно? Оборона у Трактора на зависть многим командам. Вратарь - вообще умница. Ну а наших - с непростой и заслуженной победой!
17:53
Bemep74
Абсолютно случайная победа СЮ, в челябе разнесем в пух и прах. Единственно непонятно что там так долго рассматривали арбитры? гол чистый был
17:51