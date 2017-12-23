"Салават Юлаев" обыграл "Сибирь", проигрывая по ходу встречи 0:3

"Салават Юлаев" в гостях выиграл у "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:3. К 15-й минуте встречи команда из Новосибирска вела со счетом 3:0, шайбы забросили Александр Бергстрем, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. Однако затем подопечные Эркки Вестерлунда забросили шесть шайб: хет-трик сделал Антон Бурдасов, по голу забили Филип Ларсен, Линус Умарк и Теему Хартикайнен.

Отметим, что Вестерлунд был удален во втором периоде матча против "Сибири". Специалист вышел на лед в результате спора с арбитрами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

Голы: Бергстрем - 15, 4:35 - 1:0. Закриссон - 11 (бол., Верещагин, Сигарев), 7:28 - 2:0. Наумов - 4 (Бергстрем), 14:23 - 3:0. Бурдасов - 8 (бол.), 19:37 - 3:1. Ларсен - 10 (бол., Умарк), 35:34 - 3:2. Бурдасов - 9 (бол., Умарк), 38:31 - 3:3. Бурдасов - 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 45:09 - 3:4. Умарк - 11, 48:24 - 3:5. Хартикайнен - 15 (п.в., Умарк), 59:59 - 3:6.

Вратари: Салак (58:40) - Скривенс (Кареев, 7:28).

Штраф: 12 - 42.

Броски: 30 (8+13+9) - 25 (8+6+11).

Судьи: Гофман, Кулаков.

23 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7420 зрителей.