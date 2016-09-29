"Салават Юлаев" нанес поражение "Авангарду"

Омский "Авангард" на своем льду проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу команды Игоря Захаркина. Для "Авангарда" это поражение стало третьим подряд в чемпионате.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Лемтюгов – 2 (бол., Паршин, Зубов), 2:47 – 1:0. Хартикайнен – 5 (бол., Умарк), 11:49 – 1:1. Мих. Воробьев – 2 (Капризов, Хрипунов), 15:41 – 1:2. Гончаров – 1 (бол., Лисин), 20:50 – 1:3. Хартикайнен – 6 (мен., Майоров), 31:11 – 1:4. Медведев – 1 (бол., Пестушко, Рой), 38:49 – 2:4. Умарк – 4 (Хартикайнен), 55:25 – 2:5.

Вратари: Фурх (Шилин, 31:11) – Гаврилов.

Штраф: 8 – 22.

Броски: 37 (15+8+14) – 31 (13+11+7).

Судьи: Гебеи, Одиньш.

29 сентября. Омск. "Арена Омск".