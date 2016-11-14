"Салават" в гостях победил "Торпедо"

"Салават Юлаев" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Торпедо" – 3:2. По 2 (1+1) очка в составе победителей набрали нападающие Кирилл Капризов и Теему Хартикайнен.

Для подопечных Игоря Захаркина эта победа стала шестой кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Аляев - 1 (бол., Семин), 3:32 - 1:0. Арзамасцев - 7 (Куляш), 27:18 - 1:1. Капризов - 12 (бол., Умарк, Хартикайнен), 28:47 - 1:2. Хартикайнен - 17 (бол., Капризов, Леписто), 43:33 - 1:3. Жердев - 3 (Рассказов, Фролов), 59:47 - 2:3.

Вратари: Проскуряков (Касутин, 43:33, 57:20) - Сведберг.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (12+10+13) - 19 (5+12+2).

Судьи: Ержабек, Франо.

14 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".