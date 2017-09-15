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15:44 | Хоккей — КХЛ

Рыспаев заявил о возвращении в КХЛ

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Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что его можно поздравлять с возвращением в КХЛ. Сегодня президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что с игрока снята дисквалификация и он на протяжении месяца будет выступать в ВХЛ. Если он не отметиться проступками, то будет допущен к КХЛ.

– Можно ли меня поздравлять с возвращением в КХЛ? Да! – цитирует Life Рыспаева.

Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня".

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1043918/tafghai_barysa_ryspaiev_mozhno_li_mienia_pozdravliat_s_vozvrashchieniiem_v_kkhl_da

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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fedland

В МХЛ он конечно же драться не будет. Вернется в КХЛ и душу облегчит. Тогда сразу в кутузку, пожизненное и на урановые рудники...

16:32

Уралмашевец

Посмотрим, надолго ли? И научился ли этот кретин играть в хоккей?

16:06

Якут Хан

Дк.. деревянный да исчо и бэтэр))) ты это.. в сетку и там опробуй себя)) те там быстро будут выносить бойцы!)))

16:02

Несвин

Этого отморозка только допускать в ММА выступать. Там ему место. Сейчас выйдет, опять пару человек отмутузит, покалечит и опять на год отлучат.

15:57