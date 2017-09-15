Рыспаев заявил о возвращении в КХЛ

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что его можно поздравлять с возвращением в КХЛ. Сегодня президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что с игрока снята дисквалификация и он на протяжении месяца будет выступать в ВХЛ. Если он не отметиться проступками, то будет допущен к КХЛ.
– Можно ли меня поздравлять с возвращением в КХЛ? Да! – цитирует Life Рыспаева.
Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня".
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1043918/tafghai_barysa_ryspaiev_mozhno_li_mienia_pozdravliat_s_vozvrashchieniiem_v_kkhl_da
Материалы других СМИ
fedland
В МХЛ он конечно же драться не будет. Вернется в КХЛ и душу облегчит. Тогда сразу в кутузку, пожизненное и на урановые рудники...
16:32
Уралмашевец
Посмотрим, надолго ли? И научился ли этот кретин играть в хоккей?
16:06
Якут Хан
Дк.. деревянный да исчо и бэтэр))) ты это.. в сетку и там опробуй себя)) те там быстро будут выносить бойцы!)))
16:02
Несвин
Этого отморозка только допускать в ММА выступать. Там ему место. Сейчас выйдет, опять пару человек отмутузит, покалечит и опять на год отлучат.
15:57