Рыспаев заявил о возвращении в КХЛ

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что его можно поздравлять с возвращением в КХЛ. Сегодня президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что с игрока снята дисквалификация и он на протяжении месяца будет выступать в ВХЛ. Если он не отметиться проступками, то будет допущен к КХЛ.

– Можно ли меня поздравлять с возвращением в КХЛ? Да! – цитирует Life Рыспаева.

Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня".